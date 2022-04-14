  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守

股樓投資 14:20 2022/04/14

分享：

分享：

由會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE終開價出擊，項目今日（14日）公布價單，涉及112伙，折實售價由796.3萬元起。

MONACO MARINE首批推出的112伙單位，分別為25伙一房、69伙兩房及18伙三房戶，實用面積由326至713平方呎不等，全數位於項目第1A座及1B座，整批價單定價由904.9萬至2,153.8萬元不等，價單呎價則由26,692至30,777元。發展商提供最高12%優惠，若以最高折扣率計，折實售價由796.3萬至1,895.4萬元不等，折實呎價則由23,491至26,733元，折實平均呎價為24,833元。項目入場單位為第1A座3樓B室，屬一房間隔，實用面積326平方呎，折實售價796.3萬元，呎價則為24,429元。

MONACO MARINE三房示範單位

    點擊圖片放大
    +18
    +17

會德豐地產常務董事黃光耀表示，是次MONACO MARINE定價參考系內MONACO ONE及同區新盤，首批單位中，有八成單位售價低於1,200萬元，買家可選用最新放寬按保門檻的「財爺Plan」入市，承造高成數按揭。他續指，項目備受市場歡迎，網上預約登記參觀示範單位人數已達2萬人，設於尖沙咀港威大廈2座10樓，將於明日（15日）起開放參觀，到場人士須遵守防疫措施。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，MONACO MARINE首批112伙單位，定價算保守，亦與同區同系去年底推出的項目相若，可見發展商有意起動樓市，相信內園戶可吸上車客及剛需客，而海景戶則可吸引升級換樓客及投資者入市，在財爺PLAN下，料首批單位可順利沽清。

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
2022/04/13
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
大角咀利奧坊第4期命名「利奧坊‧壹隅」　一房佔逾七成單位　恒地︰樓書已備妥　料日內登場
2022/04/13
大角咀利奧坊第4期命名「利奧坊‧壹隅」　一房佔逾七成單位　恒地︰樓書已備妥　料日內登場
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位206呎起
今日
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位206呎起

你可能感興趣

錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
16:55 2022/04/13
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
大角咀利奧坊第4期命名「利奧坊‧壹隅」　一房佔逾七成單位　恒地︰樓書已備妥　料日內登場
17:24 2022/04/13
大角咀利奧坊第4期命名「利奧坊‧壹隅」　一房佔逾七成單位　恒地︰樓書已備妥　料日內登場
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位206呎起
今日 13:56
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位206呎起
私人屋苑 啟德 MONACO MARINE 公布價單 會德豐地產

下一篇文章

利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位206呎起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股
【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款