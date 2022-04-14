MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守

由會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE終開價出擊，項目今日（14日）公布價單，涉及112伙，折實售價由796.3萬元起。

MONACO MARINE首批推出的112伙單位，分別為25伙一房、69伙兩房及18伙三房戶，實用面積由326至713平方呎不等，全數位於項目第1A座及1B座，整批價單定價由904.9萬至2,153.8萬元不等，價單呎價則由26,692至30,777元。發展商提供最高12%優惠，若以最高折扣率計，折實售價由796.3萬至1,895.4萬元不等，折實呎價則由23,491至26,733元，折實平均呎價為24,833元。項目入場單位為第1A座3樓B室，屬一房間隔，實用面積326平方呎，折實售價796.3萬元，呎價則為24,429元。

MONACO MARINE三房示範單位

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

會德豐地產常務董事黃光耀表示，是次MONACO MARINE定價參考系內MONACO ONE及同區新盤，首批單位中，有八成單位售價低於1,200萬元，買家可選用最新放寬按保門檻的「財爺Plan」入市，承造高成數按揭。他續指，項目備受市場歡迎，網上預約登記參觀示範單位人數已達2萬人，設於尖沙咀港威大廈2座10樓，將於明日（15日）起開放參觀，到場人士須遵守防疫措施。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，MONACO MARINE首批112伙單位，定價算保守，亦與同區同系去年底推出的項目相若，可見發展商有意起動樓市，相信內園戶可吸上車客及剛需客，而海景戶則可吸引升級換樓客及投資者入市，在財爺PLAN下，料首批單位可順利沽清。

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機