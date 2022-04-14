【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受

香港有不少人也會排公屋單位，若然在苦苦多年的等候下能獲分得一公屋單位，當然要好好裝修設計一番，以打造出屬於家人及自己的安樂蝸，而今次要介紹的單位位於深水埗的白田邨，面積為330呎，屬3人單位，裝修費用為約29萬，裝修了約2個半月，全屋走木系簡約風格。

這單位的原則屬長形，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，因此設計師及戶主在進行空間劃分時也更方便及不受限制，而由於單位是清水樓，因此在收樓時只會有簡單的水泥地及淨色牆面，而戶主有幸分派到頂樓，有極開揚的景觀及靚景。

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由於單位居住了3人1猫，包括戶主夫婦及女兒，因此其要求需間出2房，而屋內也需要有足夠的走動空間，以供愛猫走動，同時也要有充足的光線。有見及此，設計師在女兒房間對客廳的牆壁加入了一玻璃透明窗口，以增加客廳的自然光，使客廳不會變成黑廳，而設計師也在客廳為猫主子設計了由猫層板及猫兜所組成的猫咪玩樂空間。

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另外，男戶主要求要拉闊客廳及電視櫃的感覺，以使空間感增加，於是設計師除了把電視牆用木紋條子相間石紋以加大色澤對比外，亦將飾面伸延到主人房間門做了隱藏門，以把廳及主人房的空間連貫，另配縷空入牆陳列架擺放裝飾品，而為了增加女兒及猫猫的活動空間故不設飯檯，運用拉伸開合餐檯來代替。

此外，由於女戶主及女兒特別鐘情於日式風呂浴缸，因此希望能在廁所打造一個，於是設計師在工程時特別注意重做浴室地台及加做風呂浴缸的防漏工程，而單位的色澤主要選用石紋與木紋的時尚配搭。

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在裝修設計上，設計師在門口位打造了一水泥木紋的L型儲物櫃，使全屋的收納量大大增加，而儲物櫃中間也造了拉伸開合餐檯，以節省空間，客廳主要以長形為主，有足夠的空間擺放沙發、茶几及按摩椅，而客廳的主燈為多邊形的設計，其以數個橢圓形組成，具有設計感，而電視牆前也設了一路軌射燈，使電視牆的豪華感大增。

為了配合單位整體格調，女兒房及主人房的傢俬主要以水泥木紋色為主，其中女兒房的燈飾最為觸目，外形似蛋殼並有拉伸開合的設計，而入內也有一水泥木紋床、儲物架及工作書桌，以方便女兒擺放陳列品和工作，而設計師在主人房打造了一排大型的入牆到頂趟門衣櫃，以供戶主收納衣物，趟門設計能節省空間，以便擺放女戶主的梳妝桌。

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在廁所上，設計師用了深木紋色的地版，入內除了有戶主要求的日式風呂浴缸外，也有鏡櫃及洗手台下櫃，以供戶主擺放梳妝用品，而廚房則做了L型胡桃木色配白色的上下排廚櫃，L型廚櫃能讓戶主有更多的收納、煮食空間，也更方便戶主在廚房內靈活走動，而廚房及廁所均做了假天花，以方便清潔。

裝修連傢俬費用:

1. 清拆項目: 9000元

2. 廳房工程連傢俬 ：168000元

3. 廚房工程連廚柜 ：56000元

4. 浴室工程連廁柜 ：29800元

5. 水電雜項:36500元

合計: 293000元

*資料及圖片由澄設計Limpid Interior Design 提供

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責任編輯：關海儀