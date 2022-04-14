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【職場熱話】 母親任職清潔工 港男兒時不敢從實向人說出 於街上撞見亦拒相認 長大後感自責

理財智慧 18:27 2022/04/14

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職業本應無分貴賤，不同的行業也有其值得尊重及需要的地方，我們誰也不應該戴有色眼鏡來看待別人，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己因母親任職清潔工而因此看不起其母親，甚至在大街上撞見也不敢相認，他自知自己的行為不對，但當談論到其母親的工作時仍有一種羞恥心，於是他向網民問這是否算性格缺陷。

樓主指自己母親是清潔工，而他認為這種職業十分讓人羞恥，於是他從不敢於他人面前提起父母的職業，而即使有朋友問也只是隨便說一個職業輕輕帶過，甚至有一次他與朋友在街上碰見其母在清潔，而母親向他打招呼時，他也扮不認識，於是其母便沒有再於工作時跟樓主打招呼，他認為自己的行為不對，明白父母經已盡力滿足其生活所需，因此沒有怪責過他們，但不知何故，他仍對母親的職業有一種羞恥心。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你可以不跟別人說父母的職業。」，「職業無分貴賤是騙人的，不過向好的方面想，這能使你發奮圖強。」，也有人指，「你母親一定十分不開心。」，「不要太在意別人的想法。」。

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另有網民指，「你母親做清潔工雖然不是別人眼中高尚的職業，但又是偷也不是搶，她自力更生的情操十分高尚。」。

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責任編輯：關海儀

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