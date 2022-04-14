【職場熱話】公司WFH 2年 儲蓄私人時間大增 連體重也下降 打工仔：人工也給不了的好處

不少公司在疫情期間也實施了在家工作，不知道你又是否喜歡及適應呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的公司經已實行了在家工作2年的時間，而他認為當中好處多多，不但能省錢及時間，就連體重也減了不少，因此他十分喜歡在家工作。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「真的很希望能永續在家工作。」，「自從在家工作後才發現其實很多平日需要在公司做的事也是多餘的。」，也有人指，「 不用梳洗準備、坐車上班真的節省很多時間，平日7點半便要起身，現時9點多才起身。」。

另有網民指，「 根本應該實行彈性上班制度，有需要才返工，沒有需要便在家工作，當然服務、飲食業是沒可能的，但大部分辦公室的工作根本在家也能做。」。

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責任編輯：關海儀