【職場熱話】同獲2公司取錄 職位較高VS老闆提攜 打工仔陷兩難

不知道大家在選工時會以甚麼為首選的考慮因素呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時得到2間公司的取錄通知，而他個人較喜歡B公司，但公司A的人工及職位也較高，他因而感到2份工作各有利弊，於是他向網民詢問該選擇那份工作才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 字數代表你的取向。」，「其實你自己都已經決定了」，也有人指，「公司B的老闆指有位會升你只是在說謊，因為升是要培訓的，倒不如用高價請另一人。」。

另有網民指，「 老闆很喜歡我，真是傻子才信。」，「 你先在公司A做吧，但與老闆b也保持好關係，叫他有位再叫你回去做。」。

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責任編輯：關海儀