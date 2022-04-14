新加坡首季GDP增長3.4%遜預期 收緊貨幣政策抗通脹

新加坡周四（14日）公布今年首季國內生產總值（GDP）預測數據，顯示首季GDP按年增3.4%，略低於市場預期。有分析師指能源價格上升等因素影響，料當局將下調全年GDP增長預測。另外，新加坡金管局再次收緊貨幣政策，試圖對抗通脹及穩定物價。

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新加坡貿易及工業部（MTI）發布預測數據，預計新加坡今年首季GDP按年增長3.4%，低於去年第4季的6.1%，以及《彭博社》調查中經濟學家預測的3.8%。

今年首季GDP經季節性調整後按季增長0.4%，低於上季的2.3%。

新加坡華僑銀行首席經濟學家兼財務研究和戰略主管Selena Ling表示，新加坡正取消邊境管制措施及放寬疫情限制，新加坡未來幾季的GDP增長將會有改善，包括有利服務業。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家Priyanka Kishore和Sung-Eun Jung表示，他們也預計第二季服務業表現將反彈，但相信全球增長放緩、通脹、供應鏈中斷等因素將拖累新加坡經濟增長。

MTI將於下月正式公布首季GDP最終預測等數據，而當局早前預測今年全年GDP增長3%至5%。Maybank Securities Singapore分析師Chua Hak Bin和Lee Ju Ye預計，屆時當局會將全年GDP增長預測下調至2%至4%。

他們認為能源價格上升、製造業供應鏈中斷、歐盟經濟疲軟及中國封城等因素，都令新加坡經濟增長前景蒙上陰霾。

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新加坡金管局（MAS）為遏制通脹，先後於去年10月及今年1月收緊貨幣政策。MAS周四預測今年整體通脹率介乎4.5%至5.5%，高於早前預測的2.5%至3.5%。

MAS宣布再次收緊貨幣政策，上調滙率政策區間斜率，並將匯率區間中點上移。MAS於聲明中表示，勞動力市場持續緊俏及全球通脹率上升影響新加坡，預計今年核心通脹率將全面上升。

當局最新預測今年核心通脹率為2.5%至3.5%，高於1月份預測的2%至3%。

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責任編輯：鄭錦玲