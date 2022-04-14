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西班牙街頭上演英格蘭內訌 曼城車路士球迷衝突

環球社會熱點 14:11 2022/04/14

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歐洲冠軍聯賽盃連續兩日舉行8強賽，決定最終4強席位。歐洲多國已放寬入境限制，一眾英格蘭球迷可以到客場親自觀賽。適逢英超兩大球會曼城及車路士同時作客西班牙，兩隊球迷亦在街頭「大戰」。

英國准俄班主向車路士注資3.1億 允售部分門票 【下一頁】

車路士（Chelsea）先在香港時間周三（13日）凌晨出賽，作客對陣皇家馬德里德（Real Madrid）。曼城（Manchester City）亦來到馬德里，在香港時間周四（14日）凌晨作客挑戰馬德里體育會（Atletico Madrid）。

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雙方球迷因此在差不多時間聚集在西班牙首都馬德里。網上流傳片段顯示，當地周二（12日）下午兩邊球迷在市中心Mayor廣場聚集。曼城與車路士球迷互相叫囂，甚至有人揮拳攻擊他人。片中可見，當地警方曾嘗試介入，分開兩邊球迷。

西班牙電視台La Sexta報指，武裝警員在廣場上被大批曼城球迷包圍。電台MARCA則指出，西班牙警方曾嘗試分散兩邊球迷。據悉，馬德里市政府早在周初已發出警告，指將有兩間英超球會估計多達8,000名球迷前往當地，或形成雙倍風險，更點名Mayor廣場是賽前球迷聚集的高危地區。

【烏克蘭戰爭】英國凍結7位俄羅斯富豪資產　包括車路士班主阿巴莫域治、俄鋁大股東歐柏嘉 【下一頁】

最終車路士力戰下小勝皇馬，但因一球差距無緣晉級4強。曼城與馬體會的比賽火藥味十足，雙方最後以0比0握手言和，曼城以首回合的一球優勢打入8強。

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責任編輯：吳漢培

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