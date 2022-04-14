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【虛擬經濟】Twitter創辨人天價推文NFT身價暴跌 最高叫價一度僅得280美元

環球政經 15:46 2022/04/14

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Twitter創辦人Jack Dorsey的首條推文NFT，去年3月由加密貨幣企業家Sina Estavi以天價1,630ETH（約291萬美元）購入，成為一時佳話。上周三（6日）此NFT於OpenSea開出14,969ETH的拍賣價（約4,800萬美元），然而擬定的一周拍賣期過去，最高叫價僅得0.09ETH（約280美元），不到去年購入價的萬份之一。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

Sina Estavi上周在宣布拍賣NFT時表示，會將一半收益（至少2,500萬美元）贈予慈善機構。他在周三（13日）表示：「我設定的截止時間到了，如果價格不錯我可能會接受，也可能永遠不會出售。」

【延伸閱讀】Twitter投資者指責馬斯克遲申報持股　致自己投資失利而提告

【延伸閱讀】【社交媒體】馬斯克近日多番發表反Twitter言論 Twitter行政總裁指馬斯克不會加入董事會

根據OpenSea的資料顯示，此次拍賣的叫價仍在繼續中，但至今天（14日）最高價只見2ETH（約6,224美元）。是次拍賣在幣圈議論紛紛，正反意見都有，Sina Estavi本人對此發推文表述心跡：「我歡迎任何關於我們項目的正面或負面評論，我相信時間會證明一切。時間和工作上的成功將是我們最大的判斷。」

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責任編輯：嚴浩文

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