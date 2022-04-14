  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　消費滿$2,000即享$2,000獎賞（多圖）

Hot Talk 14:37 2022/04/14

分享：

分享：

【電子消費券】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　消費滿$2,000即享$2,000獎賞

新一輪電子消費券計劃的第一階段已於4月7日開始發放5,000元消費券，ELEMENTS圓方推出「春日購物禮遇」，由即日起至2022年5月20日，於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣2,000元，即可享合共總值港幣2,000元獎賞，包括總值港幣400元ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、港幣100元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券及總值港幣1,500元帶指定消費商戶電子禮券。

若於ELEMENTS圓方消費滿港幣10,000元，可享合共總值港幣3,000元獎賞，包括總值港幣1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值港幣200元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、總值港幣200 ELEMENTS元圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券及總值港幣1,600元帶指定消費商戶電子禮券。

另外，ELEMENTS圓方亦為顧客帶來高達4小時免費泊車優惠。憑即日電子消費滿港幣100元，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿港幣400元，可享4小時免費泊車優惠。

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

更多1萬元消費消息

相關文章：【電子消費券2022】WeChat Pay HK：用戶已獲發5000元消費券　提醒可用於搭港鐵　預告更多優惠陸續上線

相關文章：【電子消費券2022】豐澤精選21件人氣產品進行1折快閃　向易賞錢會員派發多款電子優惠券
【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

開啟hket App，閱讀全文
電子消費券 時裝服飾 Elements
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款