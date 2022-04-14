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【電子消費券2022】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　消費滿$2,000即享$2,000獎賞（多圖）

Hot Talk 14:37 2022/04/14

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【電子消費券】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　消費滿$2,000即享$2,000獎賞

新一輪電子消費券計劃的第一階段已於4月7日開始發放5,000元消費券，ELEMENTS圓方推出「春日購物禮遇」，由即日起至2022年5月20日，於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣2,000元，即可享合共總值港幣2,000元獎賞，包括總值港幣400元ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、港幣100元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券及總值港幣1,500元帶指定消費商戶電子禮券。

若於ELEMENTS圓方消費滿港幣10,000元，可享合共總值港幣3,000元獎賞，包括總值港幣1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值港幣200元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、總值港幣200 ELEMENTS元圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券及總值港幣1,600元帶指定消費商戶電子禮券。

另外，ELEMENTS圓方亦為顧客帶來高達4小時免費泊車優惠。憑即日電子消費滿港幣100元，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿港幣400元，可享4小時免費泊車優惠。

 

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