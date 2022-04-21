【電子消費券2022】圓方加推晚市餐飲優惠、消費1000元送1000元禮券　消費券花2000元可回贈100%（第二版）

▲ 【電子消費券】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」 消費滿$2,000即享$2,000獎賞

電子消費券2022的第一階段於4月7日開始發放5,000元消費券，港府今日（21日）再首階段放寬晚市堂食。港鐵公司 （00066） 旗下商場ELEMENTS圓方加推「晚市餐飲消費禮遇」，消費者在星期一至四晚上6時後於指定餐廳堂食滿1000港元，將可獲1000元ELEMENTS圓方晚市餐飲電子禮券。另外，ELEMENTS圓方續推出電子消費優惠，最多獎賞3萬港元。

晚市餐飲消費優惠上，ELEMENTS圓方表示，即日起至5月5日，顧客於星期一至四晚上6時後（公眾假期除外），於指定餐廳惠顧堂食，並以指定電子貨幣即日單一消費滿港幣1,000元，會獲送總值1,000元指定消費餐飲電子禮券，適用於場內逾20間餐廳。

電子消費券消費 買2000元送2000元禮券

ELEMENTS圓方推出「春日購物禮遇」，由即日起至5月20日，於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣2,000元，即可享合共總值港幣2,000元獎賞，包括總值港幣400元ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、港幣100元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券及總值港幣1,500元帶指定消費商戶電子禮券。

若於ELEMENTS圓方消費滿港幣10,000元，可享合共總值港幣3,000元獎賞，包括總值港幣1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值港幣200元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、總值港幣200 ELEMENTS元圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券及總值港幣1,600元帶指定消費商戶電子禮券。

會員再有「累積消費禮遇」 最多獎賞3萬元

另外，ELEMENTS Club會員有專屬「ELEMENTS Club會員尊享累積消費禮遇」，即日起至5月20日，累積電子消費滿200,000港元，可享額外總值10,000港元獎賞，包括：

2,000元指定消費珠寶及配飾電子禮券

1,500元指定消費時尚服飾電子禮券

1,000元指定消費餐飲電子禮券

1,000元指定消費美容電子禮券

500元指定消費購物電子禮券

4,000元指定消費商戶電子禮券

若累積電子消費滿500,000元，獎賞更將達30,000元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

更多1萬元消費消息