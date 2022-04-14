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利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位206呎起

股樓投資 13:56 2022/04/14

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由恒地發展的大角咀利奧坊系列第4期，日前命名為「利奧坊‧壹隅」，項目今日（14日）上載樓書。利奧坊‧壹隅共提供614伙單位，戶型由開放式至三房間隔，其中一房佔全盤約七成單位。

據樓書顯示，利奧坊‧壹隅614伙中，有580伙為標準單位，設80伙開放式，實用面積介乎206至209平方呎；一房單位共420伙，實用面積由250至328平方呎；兩房單位則有80伙，實用面積則382至447平方呎。項目另設34伙特色單位，間隔由開放式至三房皆有，實用面積由184至800平方呎不等，外連平台或天台。

利奧坊‧壹隅平面圖

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同場加映︰【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

項目最細單位見於第1座大部分樓層N室，以及第2座大部分樓層之M室，該批單位實用面積均為206平方呎，連22平方呎露台，以開放式間隔開則。最大單位則見於第1座28樓A室，單位為三房連儲物室間隔，實用面積800平方呎，連22平方呎露台及16平方呎工作平台，另附288平方呎平台及490平方呎天台。值得留意，此單位亦為全盤唯一一伙三房單位。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝指，項目預計關鍵日期為2024年5月29日，而目前設於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀，項目最快有機會於下月初推售。

同場加映︰

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撰文 : 謝昕蕎

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