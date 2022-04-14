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【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件

科技 14:00 2022/04/14

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近日，烏克蘭表示成功阻截與俄方有關的黑客Sandworm的網絡攻擊。（法新社資料圖片）

自俄烏戰爭開始後，俄羅斯已對烏克蘭發動了數次網絡攻擊，更一度影響烏克蘭當地的網絡供應。近日，烏克蘭表示成功阻截與俄方有關的黑客Sandworm的網絡攻擊。據悉，是次網絡攻擊所使用的新惡意軟件與2016年發生的網絡電力攻擊相似，推斷該程式針對特定對象。

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綜合外媒報道，黑客Sandworm原定於8日透過網絡入侵，切斷烏克蘭的電源供應，同時清除可使電源和網絡重新上線的程式編碼，惟烏克蘭國家電腦應急響應小組（CERT-UA）成功阻截是次攻擊。

負責調查是次網絡攻擊的網絡安全公司ESET表示，是次未遂攻擊涉及多種惡意軟件，包括最近發現的惡意軟件CaddyWiper。ESET更還發現了一種新的惡意軟件，稱為Industroyer2。據悉，該惡意軟件的初代版本Industroyer於2016年首次出現，用於攻擊烏克蘭基輔部分地區的電力。

由於Industroyer未被黑客廣泛使用，意味該惡意軟件是為了特定用途而編寫，因此烏克蘭當局推斷是次攻擊與2016年基輔攻擊為同一黑客組織。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的基建設施已成黑客目標，是次成功防禦新型惡意軟件，亦意味著烏克蘭的網絡保安能有效抵禦複雜的攻擊。

【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式

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責任編輯：文睿

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