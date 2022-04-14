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【李家超選特首】李家超44歲長子任恒生CEO辦公室主任　恒生年報中最年輕高層、曾在美資行工作多年

Hot Talk 13:23 2022/04/14

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【李家超選特首】李家超44歲長子任恒生CEO辦公室主任　恒生年報中最年輕高層、曾在美資行工作多年

前政務司司長李家超參選特首，其家庭成員也成為外界關注。年底65歲的李家超長子為恒生銀行 （00011） 策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍。據恒生銀行2021年報，現年44歲的李文龍是恒生核心高層執行委員會13名成員之一，李文龍更是當中最年輕。

參考以往報道，李家超中學於九龍華仁書院就讀，中七畢業即加入警隊，1980年與妻子林麗嬋結婚，育有兩名兒子。

李家超長子李文龍為恒生銀行主要高層之一，圖為恒生2021年年報資料

44歲的李文龍2014年8月加入恒生銀行，在加入恒生前，在多家美資銀行工作，包括花旗銀行、美國銀行、富國銀行，從事企業銀行及風險管理部、亞太區特殊資產管理、國際戰略及跨境業務監控風職務。李文龍也曾在博斯公司（Booz & Company）任職金融服務業務大中華區聯席主管。

李文龍畢業於港大，具香港大學金融學士、中文大學商業經濟碩士、法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學歷，也有特許金融分析師 、准壽險管理師資歷。

公職方面，李文龍於去年7月獲任財務匯報檢討委員團成員，任期3年。李家超競選辦回應傳媒查詢時稱，家人支持他參選，即使去年7月李家超任政務司司長，但競選辦強調，李家超無參與李文龍公職任命，而李家超所獲得提名中，未有李文龍上司、恒生行政總裁施穎茵。

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金融機構 九龍華仁書院 李家超 恒生銀行（00011）

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