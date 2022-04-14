【新冠疫情】美國延長公共衛生緊急狀態 疫苗及檢測繼續免費

美國受新冠肺炎Omicron亞變種BA.2毒株影響，近期新增確診人數回升。美國周三（13日）宣布延長公共衛生緊急狀態，美國部分民眾可繼續獲得免費檢測、新冠疫苗及最少3個月新冠治療。美國政策專家預料，是次或為當局最後一次延長，結束後新冠檢測等項目將需收費。

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美國衛生及公共服務部（HHS）周三宣布，再度延長公共衛生緊急狀態，並會在到期前60日通知各州政府。受新冠疫情影響，美國在2020年1月時首次頒布公共衛生緊急狀態。當局其後每季度更新一次，原定本周六（16日）結束。美國政策專家預料，是次或為HHS最後一次延長。

美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）醫療保險政策項目副主任Juliette Cubanski表示，實施公共衛生緊急狀態期間，民眾接受新冠檢測、治療及接種疫苗基本上免費，但這些項目未必會在公共衛生緊急狀態結束後繼續維持免費。

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美國政府一直支付民眾新冠檢測、疫苗及治療，但現已要求保險公司介入，通過公共衛生緊急資金支付全數檢測及疫苗費用。美國國會亦在討論，增加應對疫情撥款數目。

《路透社》分析認為，是次延長顯示美國政府依然認為疫情大流行是一個威脅，延長有助當局從國會獲得更多資金。

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責任編輯：李俊儀