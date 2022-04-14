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【信用卡優惠】滙豐Reward＋可兌新地商場積分　1元獎賞錢限期前可換500分The Point（附流程圖解）

Hot Talk 12:44 2022/04/14

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【信用卡優惠】滙豐Reward＋可兌新地商場積分　1元獎賞錢限期前可換500分The Point（附流程圖解）

香港疫情有所回落，商場、銀行在電子消費券期間續推優惠。HSBC滙豐公布，旗下滙豐Reward+ 應用程式與新鴻基地產 （00016） 商場綜合會員計劃「The Point」合作，滙豐信用卡持卡人可以「獎賞錢」兌換為「The Point」積分，並將積分轉換為Point Dollar，於25個新地商場現金消費或換領豐富獎賞。

滙豐信用卡持卡人即日起可透過登入Reward+應用程式並連結其「The Point」帳戶，以1元「獎賞錢」兌換250「The Point」積分。即日起至2022年6月30日，持卡人更可享雙倍兌換率，以1元「獎賞錢」兌換500「The Point」積分。

    點擊圖片放大
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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀稱，滙豐信用卡去年錄得的簽賬額較2020年有雙位數增長，而滙豐Reward+至今已吸引逾120萬人下載，活躍用戶人數亦上升了近三成。

晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

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