  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】黑客干擾美國發電站設備　或導致化學洩漏、爆炸

科技 13:19 2022/04/14

分享：

分享：

美國政府昨（13日）發表報告，表示黑客研發的惡意軟件，已可控制美國一系列有助於運行發電廠和製造廠的設備，藉此警告黑客其網絡入侵行動後果嚴重。（官網圖片）

黑客技術愈趨成熟，因此各國政府對網絡安全的把關日漸嚴緊。美國政府昨（13日）發表報告，表示黑客研發的惡意軟件，已可控制美國一系列有助於運行發電廠和製造廠的設備，藉此警告黑客其網絡入侵行動後果嚴重。

【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式

美國當局目前並沒有詳細說明惡意軟件來源，也沒有說明該軟件是否已被實際使用，惟情況已引發整個行業擔憂。

據路透社引述美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）和其他政府機構昨（13日）聯合發布的公告內容指，黑客已研發出新的惡意軟件，可針對當地發電廠Schneider Electric SE和電子製造商Omron Corporation，製作出一種可遙距控制機器和設備的程式。

協助發現惡意軟件的網絡安全公司Dragos行政總裁Robert Lee表示，黑客所開發的新工具「功能強大」，或已經使用數年，該企研究人員認為，黑客最終目標為美國的液化天然氣和電力設備。CISA表示，惡意軟件可以輕易對發電廠和製造商運作造成干擾。

CISA又警告，這些軟件可能會令機器停機、停電、設備損壞、化學洩漏，甚至爆炸。

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全

【網絡安全】智能合約減成本　5招降低潛在風險免被騙

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】黑客假冒香港警察網站作釣魚攻擊　HKCERT籲小心辨別
2022/04/04
【網絡安全】黑客假冒香港警察網站作釣魚攻擊　HKCERT籲小心辨別
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
2022/04/04
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
【網絡保安】人手不足引發監控漏洞　54%網絡安全專家想辭職
2022/04/07
【網絡保安】人手不足引發監控漏洞　54%網絡安全專家想辭職
【網絡安全】黑客詐騙手法陳出不窮　資安專家提6招防範魚叉式攻擊
2022/04/09
【網絡安全】黑客詐騙手法陳出不窮　資安專家提6招防範魚叉式攻擊
【網絡攻擊】FBI採取秘密行動　消滅俄軍黑客殭屍網路
2022/04/08
【網絡攻擊】FBI採取秘密行動　消滅俄軍黑客殭屍網路

你可能感興趣

【網絡安全】黑客假冒香港警察網站作釣魚攻擊　HKCERT籲小心辨別
16:14 2022/04/04
【網絡安全】黑客假冒香港警察網站作釣魚攻擊　HKCERT籲小心辨別
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
17:44 2022/04/04
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
【網絡保安】人手不足引發監控漏洞　54%網絡安全專家想辭職
17:00 2022/04/07
【網絡保安】人手不足引發監控漏洞　54%網絡安全專家想辭職
黑客 基建 化學 社會民生 軟件 電腦軟件 作業系統 天然氣 電力 美國

下一篇文章

【三星手機維修】韓媒：三星正考慮回收製作維修零件　未來數月內啟動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育
【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育
【三星更新】三星升級Expert RAW相機應用程式　改善弱光對焦
【三星更新】三星升級Expert RAW相機應用程式　改善弱光對焦
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【AI人面辨識】烏克蘭引入美企AI辨識死者　惹準確度、私隱爭議
【AI人面辨識】烏克蘭引入美企AI辨識死者　惹準確度、私隱爭議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款