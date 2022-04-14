【網絡安全】黑客干擾美國發電站設備　或導致化學洩漏、爆炸

▲ 美國政府昨（13日）發表報告，表示黑客研發的惡意軟件，已可控制美國一系列有助於運行發電廠和製造廠的設備，藉此警告黑客其網絡入侵行動後果嚴重。（官網圖片）

黑客技術愈趨成熟，因此各國政府對網絡安全的把關日漸嚴緊。美國政府昨（13日）發表報告，表示黑客研發的惡意軟件，已可控制美國一系列有助於運行發電廠和製造廠的設備，藉此警告黑客其網絡入侵行動後果嚴重。

【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞 在虛擬伺服器植入後門程式

美國當局目前並沒有詳細說明惡意軟件來源，也沒有說明該軟件是否已被實際使用，惟情況已引發整個行業擔憂。

據路透社引述美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）和其他政府機構昨（13日）聯合發布的公告內容指，黑客已研發出新的惡意軟件，可針對當地發電廠Schneider Electric SE和電子製造商Omron Corporation，製作出一種可遙距控制機器和設備的程式。

協助發現惡意軟件的網絡安全公司Dragos行政總裁Robert Lee表示，黑客所開發的新工具「功能強大」，或已經使用數年，該企研究人員認為，黑客最終目標為美國的液化天然氣和電力設備。CISA表示，惡意軟件可以輕易對發電廠和製造商運作造成干擾。

CISA又警告，這些軟件可能會令機器停機、停電、設備損壞、化學洩漏，甚至爆炸。

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管 損害iPhone用戶私隱和安全

【網絡安全】智能合約減成本 5招降低潛在風險免被騙

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！