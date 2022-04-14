【烏克蘭戰爭】波蘭等4國總統訪基輔 承諾加強軍援

波蘭與波羅的海3國總統周三（13日）經鐵路，訪問烏克蘭首都基輔，期間與烏克蘭總統澤連斯基會面。他們強調必須追究遭俄軍佔領城鎮的戰爭罪行為，又承諾會推動國際加大對烏克蘭的軍事支援。

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烏克蘭布查鎮（Bucha）大量平民被殺事件引起國際社會震驚，烏克蘭及西方指控是俄軍所為。澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱位於基輔西北80公里、與布查相距僅24公里的博羅江卡鎮（Borodyanka），受俄軍破壞及傷亡情況更為嚴重。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、愛沙尼亞總統Alar Karis及拉脫維亞總統Egils Levits抵達基輔後，前往布查及博羅江卡視察當地情況。

杜達其後形容當地慘況已超越戰爭，批評屠殺平民的人涉及恐怖主義，強調必須將下令殺害平民及執行命令的軍人繩之於法，追究他們的責任。

瑙塞達於社交媒體Twitter發文，稱博羅江卡的情況揭露了人類的陰暗面，指俄軍犯下的殘酷戰爭罪行不會逍遙法外。

其餘3名訪烏的總統也認為需要追究俄軍責任，又表示烏克蘭已經準備好應對俄軍在烏東加強的攻勢，因此他們計劃推動國際社會加強對烏克蘭的軍事支援。

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Egils Levits更表示，他們有責任用各種武器來幫助烏克蘭。而瑙塞達則強調烏克蘭的未來將於戰場上決定，稱烏克蘭必須勝出戰爭。

Alar Karis稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）必須在戰爭中落敗，否則歐洲將無法實現和平。

澤連斯基在記者會上感激波蘭及波羅的海3國總統，形容他們一直保護並為烏克蘭人挺身而出。

至於德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）表示今次本來有意跟隨到訪基輔，但不受烏克蘭政府歡迎。澤連斯基回應指，施泰因邁爾及其辦公室未曾正式與他聯繫。

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責任編輯：鄭錦玲