【晚市重開】4月21日起晚市重開至10時　飲食業：近日已錄不少晚市訂檯

▲ 食肆經營仍受限聚令人數所限，業界估計生意只能重上正常的6成水平。（資料圖片）

港府今早正式宣布，由4月21日起放寬社交距離措施，包括重開晚市堂食至晚上10時、解封美容院及健身室等表列處所。餐飲業終可經營晚市，業界透露近日已接獲預約，料生意可回復至正常的6成水平。

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由4月21日起，食肆堂食可延長至晚上10時，每檯人數亦由現時的2人，提升至4人。由於早前政府已公布復常路線圖，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今次放寬堂食屬預期之內，但相關限制如每檯人數、只能舉行上限20人的小型聚會等，則較預期嚴謹，期望在稍後階段可進一步放寬。

中大型食肆更受惠

黃家和又透露，據業界反映，近日已接到晚市預約，當中以中大型食肆、酒樓較受惠。他估計市民已被困一段時間，故晚市訂檯反應將會相當踴躍。然而，食肆經營仍受限聚令人數所限，故現階段生意只能重上正常的6成水平；反彈速度亦不及去年11月。黃認為，待第二階段進一步放寬，飲食業才能見到較明顯的復甦。

另一方面，第五波疫情期間有不少餐廳休業。黃家和指，當時高峰期有約3,000間食肆暫停營業，現已有逾2,000間重開。除了約200間估計已結業外，在晚市重開時，餘下的亦會陸續復業。

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記者：葉泳珊