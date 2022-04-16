【疫市營商】疫情衝擊零售業　Timberland「虛實融合OMO」策略化險為夷

過去兩年全球疫情反覆，零售業經營甚艱難，不少傳統零售品牌在新浪潮中，尋求科技的協助轉戰綫上。疫情下，實體店被迫停業或關閉的戶外服裝鞋履品牌Timberland，嘗試從危機中找尋機遇，推行數碼轉型，以「虛實融合OMO」策略，抵抗疫情衝擊。

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疫情反覆導致防疫措施不斷變動，零售營商環境也因此充滿變數。Timberland台灣及香港區行銷經理姜捷接受本報訪問時提到，兩年多的新冠疫情為品牌帶來巨大挑戰，「尤其第5波疫情下，香港採取嚴謹的防疫措施，商場店舖人流大跌。」她透露，過去短短3個月，Timberland實體店對比去年的業績大跌6至8成。

此外，疫情爆發的兩年多來，Timberland香港自家經營的實體店，已由15間縮減至目前的10間，而今年財年（由4月開始）也計劃會再縮減2至3間分店。

▲ Timberland台灣及香港區行銷經理姜捷表示，為應對疫情衝擊，品牌更積極推動數碼轉型，採取「虛實融合OMO」策略。（受訪者提供圖片）

藉第五波疫情 打鐵趁熱加速轉型

面對逆境，Timberland決定借助科技，快速轉型拓展綫上行銷。姜捷表示，台灣去年已率先採取虛實融合OMO策略，透過91APP系統，將綫上綫下的商品、銷售、會員和數據融合，互相引流，並以人工智能（AI）作重點分析。而在香港爆發第5波疫情時，更令她相信要加緊腳步、打鐵趁熱，改變本港原有的傳統經營銷售方式，學習台灣採用虛實融合策略。

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姜捷透露，Timberland目前已與本地初創兼全渠道對話商務方案供應商Omnichat合作，透過該平台整合及管理綫上綫下的客戶通訊，並以自動化系統分配訪客查詢，給前綫銷售人員跟進。「嚴謹的社交距離措施下，就算顧客不前往門市，仍可透過不同的通訊軟件，讓門市店員即時在綫上帶逛，客戶可在虛擬世界瀏覽商品。顧客消費後，系統也會自動計算店員的佣金。」

非業績良藥 但可確保有收入

她補充，現時經以上方式完成的定單，佔本港業務約20%。

雖然不能說它是業績的良藥，但在早前街上人流驟減的狀況下，亦能於疫下帶動商機。

除了通訊軟件與顧客溝通外，Timberland也會利用優惠券及遊戲抽獎功能吸納新客，讓綫上綫下流量互通，於疫情不斷升溫的情況下，確保仍能為分店帶來收入。

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記者：曾曉汶

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