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【職場熱話】畢業生初投職場 做事未達上司要求 被不斷指罵 呻「我又唔係佢肚入面條蟲」

理財智慧 18:22 2022/04/14

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年輕人初到職場工作難免會感到壓力大，因為與讀書時期截然不同，但到底是其抗壓能力差還是公司真的有問題？近日就有網民在「連登」討論區發文指自己剛畢業到某公司工作，上司常不說清楚指示，自己又未能達其要求被不斷責罵，因而感到壓力很大而氣餒。

樓主指做了新工兩個月，上司每日都交托新的工作給他做，有時又不說清楚怎麼做，像是考他一樣。問樓主有些工作應該怎樣做，若然回答錯就不留情面地指罵他。樓主指又不是他肚裡的蟲，沒做過的事又怎會回答到他想要的答案。每日上班都被人指罵，覺得自己很蠢，做事又達不到他的要求，因而感到很大壓力。

【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理 要求3年全職工作經驗 月薪近4萬元見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優 

有網民認為「公司不是學校，無程序會一步一步教，當然有些上司很好，但千年一遇，結論是改變自己心態，一邊罵一邊改善」、「給人罵不是問題，罵完又不教你的才過份」。

【職場熱話】上司做錯好心提醒卻反被指責 幸得另一上司出言相助 打工仔憂被抽後算帳下一頁】 

亦有網民指「做幾個月就辭職，先拿少許經驗」、「打份工為何如此上心」、「盡早辭職，長期會質疑自己能力和自信」、「要求他給清晰指令，他不講怎麼做一定是他問題」。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？ 

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責任編輯：陸盈希

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畢業 壓力 全職 學校

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