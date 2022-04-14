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譚德塞批全球只關注俄烏戰爭 歧視非白人人種危機

環球社會熱點 11:59 2022/04/14

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭吸引全球目光，成為近月來的國際最大事情。世界衛生組織總軒事譚德塞批評全球社會歧視，只關心俄烏戰爭，忽視其他地區發生的狀況，例如自己的家鄉埃塞俄比亞，更稱是可能因為受影響的不是白人。

世衛譚德塞指新冠病毒或繼續進化 但降致病嚴重程度 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（13日）出席線上記者會時被問及，全球是否給予黑人及白人性命同等關注，特別是埃塞俄比亞﹑也門﹑阿富汗及敘利亞的狀況獲得的關注，與俄烏戰爭根本不能相比。

譚德塞承認，俄烏戰具備環球影響力，但質疑為何其他地區的危機得不到更多關注。他亦認為，全球社會對待不同人種有差別待遇，部分人種明顯更受關注。譚德塞希望，全球可以公平看待所有人種。

【新冠疫情】全球上周增逾1100萬確診 譚德塞：僅冰山一角 【下一頁】

就在回應問題的那個當下，譚德塞表示全球不斷有人死於飢餓，家鄉提格雷（Tigray）的情況更是埃塞俄比亞近代史上，軍方參與釀成的最嚴重及惡劣包圍戰。譚德塞指雖然當地已達成停戰協議，但仍有缺乏重要民生物品，大批援助一直未有運抵。

同時，譚德塞批評媒體未有記錄在提格雷發生的暴行，聲稱當地有人被活生生燒死，質疑為何媒體未有報道相關事情。

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責任編輯：吳漢培

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