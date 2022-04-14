【職場熱話】離職後收前上司短訊 詢問善後工作 早已交接經理卻不認 打工仔慘被追查新工地址

離職前應處理好所有工作上的問題，既不麻煩別人亦是負責任的表現。若現離職後收到前公司短訊詢問從前工作內容，你會否提供協助還是當作不知道？近日有就網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自己遲職前已處理好所有工作並交接給經理，現在他卻不認帳，自己卻被前上司詢問有關工作事宜，因而感到無奈。

樓主指已經在新公司做了一個月，突然不斷收到前上司錄音和電話。雖然沒有回覆和接聽，但打聽下得悉原來是舊客户數目有問題，但他早已知這個客户有善後工作，所以離職前便打好報告，連放假都回公司交接給經理。現在經理卻堅持說樓主無交低，前上司就不斷找樓主，還到處打聽他在哪裡工作。

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有網民認為「其實做得好不好，有無手尾跟，只要公司本身有問題，就會將問題賴在最近離職同事身上」；亦有人建議這樣回覆「敏感資料無留低在私人電腦，亦無印象。離職前已經和上司交帶清楚，詳情你可以跟他溝通。所謂好來好去是有禮貌地婉拒，不是離職還處理與你無關的事，幫是人情，不幫是道理」。

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亦有網民指「舊公司這麼少事都處理不到，樓主走得好，除非幫舊公司處理會有薪金，否則一律冷處理，不要幫手做義工」、「好多工作都有手尾跟，他們交接期無問清楚你是他們問題」、「聲稱已移民，可以飛過來找我」；有網民則稱「好來好去，可以幫手，畢竟不知會否重逢，但過份要求就免了」。

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責任編輯：陸盈希