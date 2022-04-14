【職場熱話】不善言辭是職場大忌？ 未能融入同事圈 被嘲是透明人 港男：內向人返工係咪無人權

性格外向的人無論在職場還是日常生活當然有好處，但相反內向的人是否就不值得被尊重？近日就有網民在「連登」討論區發文指自己比較內向因而未能好好融入同事之間，卻因此被同事取笑是透明人，不明為何要因性格而這樣奚落他。

樓主經歷：

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有網民認為「社交技巧要慢慢學，特別是內向的人」、「職場是歧視內向人，哪怕你工作上默默地做很多事」、「氣氛不夾就騎牛搵馬」。

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亦有網民指「為何出來社會工作氣氛仍像中學一樣欺凌別人」、「是你公司的人有問題，轉工找個適合自己環境會好很多。公司氣氛很影響員工行為，做得長被潛而默化覺得是正確，就會攻擊不合群的人」。

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責任編輯：陸盈希