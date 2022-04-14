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【二手衣服】Lululemon美國推出衣服「Trade-in」服務　看準顧客愛買「筍貨」

商業 14:00 2022/04/14

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運動服飾品牌Lululemon在美國推出回收轉售二手衣服的「Trade-in」服務。（圖為香港Lululemon資料圖片）

全球通脹升溫，品牌面對成本上漲，很多也選擇加價，把壓力轉嫁予消費者，但加價無奈地或會令顧客流失。運動服飾品牌Lululemon除了加價，則推出回收轉售二手衣服的「Trade-in」服務，同時提倡可持續消費。

【Z世代】Z世代注重經濟更重視環境與平等　認同性別平等挑戰大

綜合外電報道，Lululemon在美國推出「Like New」計劃，收集由顧客提供的lululemon二手衣服，包括運動褲、上衣及外套。貼身物品如內衣，則不會涵蓋在內。Lululemon採用轉售科技服務供應商Trove的技術，顧客提供二手衣服，將可獲得品牌的禮品卡，可於任何一間門市使用。而回收所得的二手衣物，將會在Lululemon網站的特設頁面上架，與全新衣物區分。

自疫情爆發以來，供應鏈混亂，原材料及物流成本上漲。Lululemon上月亦宣布上調部分產品的價格，以抵銷供應鏈所面對的壓力。不過Lululemon的產品定價以往一直被認為較高，百物騰貴的情況下，會否令品牌流失顧客呢？

【Lululemon加價】香港都有份？　Lululemon計劃調高部分產品售價　

優點一：吸引減價愛好者

今次品牌推出二手衣服回收轉售計劃，似乎能一舉多得，符合多項策略。Lululemon在正式推出此轉售計畫前，已在去年5月於美國德州及加州推行試驗計畫。 該企Global Guest Innovation高級副總裁Maureen Erickson相信，品牌推出二手轉售計畫，能吸引一群尋找優惠、減價的顧客。他認為計畫受眾將會更側重年輕客群、以價值為本的消費者。

優點二：把握二手市場壯大的機會

有分析認為，通脹升溫，將會令更多美國消費者更傾向物色優惠及減價貨品，亦令他們更接受購買二手衣服。

據Jefferies的市場追蹤數據顯示，二手轉售市場規模在2015年僅得10億美元。2021年內，規模已急升至150億美元，估計2025年前將高達470億美元。

優點三：吸納生意、增加回頭客

除了看準優惠貨品有需求、二手市場日漸龐大外，Lululemon此舉亦有助鞏固品牌的生態圈。Maureen Erickson指，在Lululemon推行此計畫前，一些轉售網站上亦已有品牌的貨品。

Lululemon此舉亦有助鞏固品牌的生態圈。（資料圖片）

現時品牌推出自家的二手轉售頁面及系統，將可有助吸納此部分的收入，同時增加客人再次購買的誘因。站於消費者立場，在Lululemon購買品牌的二手衣物，亦會有更大信心及感覺更可靠。

優點四：回應可持續發展

另一方面，可持續發展是各個品牌必須面對的議題。當Z世代消費者日漸關注消費對環境的影響、著重品牌對環保的貢獻，Lululemon的新計畫亦被視為一項回應年輕客群的舉措。

美國人旅遊成本增逾16百分點　通脹隱憂或影響旅遊意慾

【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）

責任編輯：葉泳珊

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