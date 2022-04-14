【職場熱話】上司派工作不說清楚指示 做完才要求修改 直言「以前都是這樣訓練員工」打工仔感不憤

相信不少打工仔都試過重覆修改工作內容，倘若上司看完不給意見，卻臨急叫你修改，你又會否感到不滿呢？近日有網民在「連登」討論區發文指他完成匯報內容前已先詢問上司意見和有否要修改的地方，沒有獲得回應，卻在前一天被要求修改，因而不滿公司的工作文化。

樓主經歷：

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有網民認為「你問他們正在做自己事，到你要交才認真看。是很浪費時間，建議你辭職」、「其實將無時間理會說成訓練員工，都很懶」、「做的時候當然不會跟你說清楚，如果你上司再給他上司看，有事就變他責任」；有網民更笑稱「好像以前大學做小組報告，匯報前一天才說有東西改，之前問又不應機」。

亦有網民指「其實別人都有事做，教你不是份內事」、「已經出錢請你工作，為何要教你？你做好點就不用有過多修改」；有網民建議「樓主公司文化明顯想要可以獨立解決問題的人，你上司未至於不肯教人，你想繼續做要試著問得有技巧點，你有疑問才問，至少給人感覺你有思考過，他們回答也順氣點」。

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責任編輯：陸盈希