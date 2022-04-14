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【職場熱話】香港難以 Work Life Balance？ 下班還要處理工務 打工仔：工作文化很大壓力

理財智慧 18:21 2022/04/14

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不知各位打工仔會否常要加班或下班後仍忙於處理工作上的事宜，因而感到壓力大呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指覺得在香港工作很大壓力，下班後還常要處理公務，因而欲知香港到底有沒有 Work Life Balance 的工作。

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【職場熱話】打工仔轉新工2個月 深感「中伏」工作量大兼受氣 考慮裸辭卻怕無法養家下一頁】 

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優 

有網民認為「以前做過文職，人工低不過下班或假期完全不用回覆短訊，旺季有時要加班都計足錢，但不夠養家亦沒甚麼學到」、「我有親戚做政務和行政主任，十幾萬月薪，上班只是簽名，其他事交給下屬做。然係在辦公室打理花草樹木，從來不會在放工後有電郵或工作短訊」。

亦有網民指「細妹做外資公司會計，疫情前已經一直可以WFH，過了下午6時指明無急事不能找同事，工作量大多數半日就完成，想 Work Life Balance 絕對不要找港資」、「要看公司，我現在每日工作不知有沒有4小時，長時間在家，不過工作時間就要隨時接聽電話而已」；有網民稱「不立法下班不能講公事，每份工都會這樣下去」。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？ 

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責任編輯：陸盈希

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