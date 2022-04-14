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約翰遜或再收3張告票 司法部高官辭職

環球社會熱點 11:34 2022/04/14

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英國首相府被指在封城期間多次舉行派對，首相約翰遜夫妻與財相辛偉誠皆因此被罰款。英國媒體報導指，倫敦警方尚未對完成數宗事件全面調查，約翰遜或會再收3張告票，將威脅其首相職位。英國政府的司法政務次官沃爾森宣布辭職，他表示行動是為了政府對事件的反應。

保守黨友為約翰遜派對門辯護 提議首相府開酒吧 【下一頁】

《衛報》引述消息人士報導，約翰遜（Boris Johnson）因違反封城政策，或會再收3張告票。周三再有兩名保守黨議員Nigel Mills及Craig Whittaker表態，呼籲約翰遜辭職下台，預料當議員下周國會後會時，約翰遜首相職位或受衝擊。政府消息人士承認，現時平靜氣氛感覺就像暴風雨來臨前的寧靜。

內部人士預料，約翰遜或會再因警方展開全面調查，收多最少3張告票。據悉，倫敦大都會警方未審查活動包括2020年5月的夏季派對、11月前高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）離職後，與太太在公寓的聚會，以及為資深幕僚Lee Cain舉辦的告別派對。消息人士指，尚未有參加者因相關活動被罰款。

英揆與財相因派對門被罰款 約翰遜拒辭職 【下一頁】

報道亦引述一名警方消息人士指，大都會警察評估亦認同，約翰遜不止一次違反封城規定，未來將會發出更多告票，更指未來罰款金額將會提高。

沃爾森（David Wolfson）周三（13日）辭去職務，他指行動不但出於約翰遜的行為，亦出於政府對事件的反應。他指政府官員行為與社會大眾形成鮮明對比。當民眾因違規而付出巨大個人代價時，有人卻僅被處以罰款。

約翰遜周三下午召開內閣視像會議，試圖增加高級官員的凝聚力。威爾斯事務大臣夏世民（Simon Hart）表示，約翰遜即使收到更多告票，亦不會辭職。他形容，1張及2張造成的影響沒有分別。

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責任編輯：李俊儀

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