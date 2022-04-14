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【Mirror姜濤】滙豐保險再夥拍Mirror姜濤　宣傳財富增值保險產品（多圖）

Hot Talk 11:29 2022/04/14

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【Mirror姜濤】滙豐保險再夥拍Mirror姜濤　宣傳財富增值保險產品（多圖）

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐保險再次邀來人氣組合Mirror成員姜濤繼續化身「二叔」宣傳其財富增值保險產品 「滙溢保險計劃 II」，由姜濤親身演譯「每一個肥仔其實都係一個潛力股」的故事。

    點擊圖片放大
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滙溢保險計劃II除了為客戶提供保障，並投資於除固定收益資產、增長資產，包括股票類投資及另類投資工具如房地產、私募股權或對沖基金，以及結構性產品包括衍生工具，以反映長遠經濟增長的回報。

滙豐指出，該產品預計現金價值最高可達總保費400%。由今日起至2022年6月30日，客戶投保可獲首年保費折扣高達20%， 透過視像會議投保有額外折扣2%。

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

滙豐姜濤廣告連結

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【Mirror】不止姜濤滙豐　一文盤點Mirror銀行保險廣告演出（多圖多link）

【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元

【保險業數據】滙豐保險：本港銀行保險渠道佔去年新造人壽業務年度化保費53%

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另類投資 投資型保險 保險行業 姜濤 Mirror 滙豐控股（00005）

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