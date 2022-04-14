▲ 【Mirror姜濤】滙豐保險再夥拍Mirror姜濤 宣傳財富增值保險產品（多圖）

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐保險再次邀來人氣組合Mirror成員姜濤繼續化身「二叔」宣傳其財富增值保險產品 「滙溢保險計劃 II」，由姜濤親身演譯「每一個肥仔其實都係一個潛力股」的故事。

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滙溢保險計劃II除了為客戶提供保障，並投資於除固定收益資產、增長資產，包括股票類投資及另類投資工具如房地產、私募股權或對沖基金，以及結構性產品包括衍生工具，以反映長遠經濟增長的回報。

滙豐指出，該產品預計現金價值最高可達總保費400%。由今日起至2022年6月30日，客戶投保可獲首年保費折扣高達20%， 透過視像會議投保有額外折扣2%。

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