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【招聘人才】節能減排成大勢　能源管理人才需求增

12:00 2022/04/17

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據LinkedIn的《2022年全球環保專業技能》調查顯示，全球環保工作者佔整體就業市場比重，由2015年9.6％，增長至今年的13.3％。

節能減排成為全球大趨勢，同時也令能源管理行業對人才的需求大增。施耐德電氣因應市場趨勢，在公司內部及外部制定不同策略吸引人才。除了設立培訓生計劃，也透過內部人才流動等計劃，挽留人才。

施耐德電氣（香港）人力資源總監莊啟賢表示，能源管理行業的人才對「硬技能」及「軟技能」均不可缺，更強調人才是促進企業發展的原動力。為鼓勵內部人才流動，施耐德電氣在2020年推出Open Talent Market（開放人才市場）網上平台，更運用人工智能（AI）進行配對，根據員工的職場履歷、技能、經驗和興趣，為他們提供個人化的內部職位配對機會。同時，亦讓員工瀏覽公司正在開放的全職、不同地區、跨部門等內部工作機會，進一步釋放其個人潛能，從而拓展他們的國際視野。

全球多中心營運 擴國際視野

莊啟賢稱，公司以全球多中心模式（Multi-hub Strategy）營運，沒有單一總部，而是由4個分別位於香港、巴黎、美國波士頓及印度的Global Hub所組成，這種營運模式能給予員工在工作調配上，有更多的發展機會。

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

記者：廖淑瑩

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

節能減排 人工智能 香港 施耐德電氣 行業

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