【理財智慧】 一文了解何謂物業活化計劃 如何用加按去賺息差

如果在搜索引擎查找「活化物業」，便會出現林林總總的講座，主要是不同保險公司或中介人團隊舉辦的講座，其實內容都大同小異，主要是透過供滿或者在供的樓宇向銀行申請低息按揭，再利用產品去賺取息差，以下便是介紹現時常見的活化物業方式，以及要注意的地方。

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購買直接基金

雖然美國將會進入加息周期，但現時的利率仍然處於一個較低的水平，因此市面上都有不同可以作考慮購買每月派息的直接基金，例如亞洲高息股債基金、收益及增長基金。如果參考過往派息比率，都有6-8%，遠高於現時的樓宇的供款。但同時所謂的「穩定派息」也總有不測風雲的時候，例如以往的亞洲高息股債基金因為內房的問題基金價格下跌、收益及增長基金也因為俄烏問題也下跌，隨時「賺息輸價」。

保費融資

以往的保費融資都只限於私人銀行客戶，但現時不少的保險公司都可以提供保費融資，包括友邦、FWD、中人壽等。保費融資其實與買樓類似，都是購買一份高額具儲蓄成份的人壽保險再向銀行抵押，而投保人只需支付「首期」，由於以槓桿方式買了一份高額保單，變相令日後儲蓄的回報也較高。但讀者要留意其流動性和非保證回報成份，因為一般的人壽保險都要五年後退保才「打和」，因此流動性較低；同時由於當中包含非保證回報成份，因此讀者購買前可以參考其紅利實現率。

樓價稍回落

如果最近有去銀行估價的讀者，都會發現銀行估價時轉趨保守，估值相對較去年為低，主要是受到疫情和環球的經濟影響。作為一個精明的讀者都應該每三年轉按一次，因為每次轉按都會有一筆轉按現金回贈，透過中介申請轉按甚至比自己申請有較高的回贈。如果對於上面提及基金和保費融資的讀者，應該趁樓價只是稍回的情況下及早加按，起碼「鎖定樓價」。

加息的影響

如果加息可能會令樓價進一步受壓，因此如果考慮「物業活化」的讀者可以考慮及早作決定，加息也對於保費融資的回報有一定的影響，因為畢竟也要向銀行借貸，如果加息變相每月的利息便會增加、供樓的利息也會增加。

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撰文 : 陳佳恩