紐約槍擊案疑犯被捕或終身監禁 自行報警通報位置

美國紐約地鐵站周二（12日）發生槍擊案，疑犯據報最少開33槍，事件導致最少29人受傷。警方懸紅5萬美元通緝62歲非裔疑犯詹姆斯，而詹姆斯打電話向警方通報所在位置後被捕，被控涉及恐怖襲擊的罪名，倘罪名成立或面臨終身監禁。

紐約地鐵槍擊案29人傷 警懸紅39萬通緝62歲疑犯 【下一頁】

紐約一輛N線列車周二早上駛往「第36街」地鐵站時，疑犯在地鐵車廂投擲兩枚煙霧彈，於車上及月台對乘客開槍，據報開了33槍。

警方懸紅5萬美元（約39萬港元）通緝非裔男子詹姆斯（Frank R. James）。當局翻查詹姆斯的社交網站，發現他曾發布片段批評美國是個充斥暴力的種族歧視之地，又批評紐約的黑人市長亞當斯（Eric Adams）。

美媒引述消息人士指，詹姆斯周三（13日）中午致電警方透露自己正在曼哈頓下東區的一家麥當勞。他更透露自己在看新聞時，發現自己遭到警方通緝。

隨後也有人向警方通報詹姆斯的位置。警方1小時後接報到場，在街上拘捕詹姆斯。

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紐約東區檢察官Breon Peace指，詹姆斯被控違反一項禁止對公共交通系統進行恐怖襲擊和其他暴力襲擊的控罪。假如上述罪名成立，詹姆斯或被判終身監禁。

據悉，詹姆斯將於當地周四（14日）首次出庭。

紐約警方透露詹姆斯在1992年至1998年，曾於紐約9次被捕，包括干犯持有盜竊工具、性罪行和盜竊罪。詹姆斯更分別於1991年、1992年和2007年，在新澤西州因非法入侵、盜竊和擾亂治安行為罪被捕。

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責任編輯：鄭錦玲