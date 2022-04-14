【烏克蘭戰爭】美歐再增破100億軍援 拜登保證持續援烏

美國為首西方國家在俄烏戰爭爆發後，持續為烏克蘭提供援助，對抗俄羅斯入侵。美國與歐盟近日宣布，再次增加對烏克蘭的軍事援助，分別達8億美元及5億歐元。美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話，並向後者確保，美國將持續支持及援助烏克蘭。

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拜登（Joe Biden）周三（13日）表示，與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電時向對方重申，美國人民會繼續支持勇敢的烏克蘭民眾爭取自由。拜登政府隨後宣布，向烏克蘭增加8億美元（約62.7億港元）的軍事援助。

據悉，美國新一輪軍事援助包括11架原為阿富汗準備的M-17直升機﹑18門155毫米榴彈炮﹑4萬發炮彈﹑反炮雷達﹑200架裝甲車及300部屬最新型號的彈簧刀-600（Switchblade-600）無人機。有指今次是美國首次為烏克蘭提供榴彈炮。

五角大樓發言人柯比（John Kirby）表示，部分武器系統如榴彈炮及雷達將需要訓練烏克蘭士兵使用，但他拒絕透露何時新一輔軍援會運抵烏克蘭。

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歐洲理事會（European Council）同日批准，向烏克蘭提供5億歐元（約42.7億港元）軍事裝備。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，未來數周十分關鍵，俄軍隨時加強在烏東攻擊，持續援助烏克蘭將相當重要。

歐洲理事會的聲明亦指出，5億歐元新援助包括個人防禦裝備﹑武器裝備及燃料等。連同新增的5億歐元軍援，歐盟自俄烏戰爭後，已為烏克蘭提供15億歐元（約128.26億港元）。

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責任編輯：吳漢培