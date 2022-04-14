【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機

▲ 「Switch To Android」承諾幫助iPhone用戶安全地移動重要資料。（Apple Store截圖）

Android和iOS是全球手機用戶使用最多的作業系統，同時是競爭對手，一直透過不同方法吸引對方的用戶跳槽。Google日前推出一個名為「Switch To Android」的iOS應用程式，旨在使iPhone用戶能夠快速將手機資料，轉移至Android設備。

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據外媒《TechCrunch》報道，「Switch To Android」承諾幫助iPhone用戶安全地移動重要資料，包括應用程式、聯絡人、短訊、照片和影片等，過程快速且可透過無線方式進行。相比之下，以往用戶要進行這過程，通常需先將資料從iPhone備份到Google Drive，而且全程是要手動進行。

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Apple 5年前已推出類似應用

事實上，蘋果（Apple）早於5年前已有「Move to iOS」應用程式，以及「Switch to iPhone」網站，能夠幫助Android用戶的手機資料切換至iPhone，從以吸引更多人加入Apple 的生態系統。

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責任編輯：陳卓賢