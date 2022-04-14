【晚市堂食】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開

▲ 【晚市堂食】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測 美容院健身室戲院主題樂園重開

行政長官林鄭月娥昨日預告，會在今日交代首階段放寬社交距離措施安排。食衞局局長陳肇始公布，從4月21日（周四）起，晚市恢復堂食至晚上10時、每枱最多4人，容許最多20人宴會，酒吧繼續停開，員工每3天進行快速檢測。

林鄭月娥稱，推行第二階段放寬的時間，要留意疫情在假期期間會否明顯反彈，會適時公布。

重開戲院健身等處所 泳池、燒烤場未開

4月21日可獲重開的表列處所包括美容院、按摩院、健身室、體育館、主題公園、戲院、表演場所、博覽會、遊戲機中心、遊樂場所、宗教處所等，大部分時間都會要求佩戴口罩。

個別電影院可以恢復飲食，員工、入場人士都必須已打三針，若感染人士已接種兩針也符合要求。

康文署轄下博物館、表演場地和圖書館等也會重開，「康體通」4月16日可以重新預約，但泳池、燒烤場維持停開，戶外運動仍須戴口罩。

限聚令方面，人數上限由2人改回4人，也准許兩戶以上的跨家庭聚會。

政府也恢復最多30人的本地遊，如果旅行社員工已打3針、出團當天快測、所有遊客能滿足疫苗通行證下的要求，而且出團當天快測呈陰性，人數限制可放寬至100人。

林鄭：個別處所已停開200多天 籲市民復活節克制

林鄭月娥在會上重申，放寬措施是平衡社會發展和公共衞生需要，任何恢復社會正常活動的措施，市民多了社交活動，都會增加傳染風險，期望市民在復活節假期仍須為社會復常出一分力、克制，如接種疫苗。

林鄭月娥稱，兩年多有不少處所累計停開200多天，如美容、戲院、健身室，明白措施對處所帶來困難，強調任何措施不是為了懲罰相關行業，而是為了減少人流。她又指，近兩年各類支援已用了6000多億元。

圖看港府3月公布的三階段復常路線

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