【券商點睇】3月工程機械銷售大降 板塊已嚴重超跌

據中國工程機械工業協會統計26家企業的數字，3月銷售各類挖掘機3.7萬台，按年下降53.1%；其中國內 2.7萬台，按年下降63.6%。而首3個月共銷售挖掘機7.7萬台，按年下降 39.2%；國內銷出5.2萬台，下降 54.3%。中原證券指，國內銷量增速大幅下降，主要因去年同期基數為歷史最高，今年受疫情及高基數影響，令3月銷量放緩。

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不過，國內信貸優於市場預期，行業基本面呈現邊際改善，包括3月新增社融4.65萬億元（人民幣﹐下同），按年增加1.27萬億元；社融存量為325.64萬億元，增長10.6%，兩數字均超出預期，部分打消市場對基建資金不足的疑慮。

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基於今年GDP增速目標為5.5%，表明了中央穩增長的決心和信心。該行認為，今年GDP要達標，基建穩增長將充分發揮基石作用。適度超前開展基礎設施投資，工程機械行業需求釋放節奏有望開始。工程機械板塊經歷了長達一年多的深度調整，股價相對低位，估值處於底部區間，基本面的邊際改善有望推動工程機械迎來估值修復行情。

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記者：林衛