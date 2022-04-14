【國常會】國常會鼓勵大型銀行降撥備率 政策向內銀讓利？

國常會連日發表一系列救市言論，其中鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。政策被視為不單有利實體經濟，對內銀股亦有益處。淅商證券指出，國常會的表達很突然，但好於預期。主要表現為只提降準，沒提減息，意味價格工具空間有限。另鼓勵大型銀行降低撥備率，代表銀行利潤有保障。

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該行認為，措施可達成三個目的。第一，保證銀行利潤能夠增長，並且穩定市場預期；第二，保證能夠內生補充資本，並且減少超額撥備對資本的佔用，激勵銀行加大信貸投放；第三，保證財政的股息收入，今年穩增長壓力較大、財政壓力較大，因此銀行派息很重要。可參照 2019 年財政部征求意見稿，撥備覆蓋率不超過監管要求兩倍，應對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。

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基於穩增長政策繼續加碼，看好銀行股。國常會密集發聲，意味政策非常重視當前經濟壓力，穩增長和寬信用是全年最確定主線。該行繼續看好銀行板塊，首推郵儲銀行（01658），同時關注國有銀行的補漲機會，推薦交行（03328）、農行（01288）及建行（00939）。

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記者：林衛