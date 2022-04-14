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【新能源】三部委開展可再生能源補貼自查 券商料拖欠問題加速解決

股樓投資 10:58 2022/04/14

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較早前，國家發改委、能源局及財政部三部委聯合下發《關於開展可再生能源發電補貼自査工作的通知》，決定在全國範圍內開展可再生能源發電補貼核查工作，通過企業自查、現場檢查、重點督查相結合的方式，進一步摸清可再生能源發電補貼底數，嚴厲打擊可再生能源發電騙補等行為。

【同場加映】溫股知新：恒指補裂口 績優股佔優

東興證券認為，該《通知》鼓勵企業通過自查主動發現並糾正問題，有利於推進後續補貼歷史欠賬問題的解決。若此次歷史欠補問題能夠正式步入解決流程，並在未來形成補貼及時兌付的機制，將有利於中國新能源產業的長期發展。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

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具體標的方面，可再生能源發電運營企業將直接受益。展望未來，該行持續看好中國可再生能源與新能源汽車市場發展前景，以及風電、光伏新技術產業化對長期降本增效的推動等。

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記者：林衛

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