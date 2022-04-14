【阿里巴巴9988】中紀委據報直接調查螞蟻集團　阿里巴巴半日跌4%

▲ 【阿里巴巴9988】中紀委據報直接調查螞蟻集團

彭博引述知情人士透露，中共中央紀律檢查委員會等機構正調查阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲旗下螞蟻集團，與其他金融機構及國有企業等業務往來。據報，中紀委正試圖釐清理清螞蟻集團的影響力，包括螞蟻集團與銀行和國有企業業務往來的具體程度。

阿里巴巴一度跌近4.6%，低見93.85元，半日跌逾3.5%，報95元，為ATMX之中唯一半日下跌的重磅科技股。

報道引述其中一位知情人士又指，中紀委今年2月啟動全面排查，這亦是對前杭州市委書記周江勇腐敗案調查的一部分。螞蟻集團和阿里巴巴集團的總部均設在杭州。

中國檢察機關本周起訴周江勇收受巨額賄賂，但未在通報中提及任何公司。知情人士透露，雖然國有銀行和企業已經提交有關它們在螞蟻集團的風險敞口的報告，但決策部門尚未作出進一步決定。目前尚不清楚該調查是否仍在進行中。

在周江勇案中，螞蟻集團和馬雲均未遭到指控。而螞蟻集團及中紀委均未對報道置評。

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編輯：姚卓然