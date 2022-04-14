騰訊700今年目標價速睇 溫傑同你分析兩級阻力位

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「騰訊700今年目標價速睇」、「阿里巴巴9988股價未見底？」、（見下文）。其他包括：譚仔 （02217） 、敍福樓 （01978） 、比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 、復星醫藥 （02196） 、紫金礦業 （02899） 、招金 （01818） 、SPDR金ETF （02840） 、內地預告降準對港股刺激多大？

追加：

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局 重溫《ET財智Talk》

一按即睇：（全日不斷更新）

騰訊 （00700） 今午收報376.8元，升不足1%。國家新聞出版署自去年7月停批內地遊戲版號後，近日再批出45款新遊戲版號，騰訊雖不在名單內，但大行高盛分析，內地在綫遊戲行業，或已符合監管當局之遊戲內容保護合規要求，復批版號可刺激此行業研發更多新遊戲，故此維持騰訊「買入」評級，目標價睇644港元，騰訊今年目標價看多少？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）分析股價阻力及預測今年走勢，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）