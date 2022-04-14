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美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵

股市 19:40 2022/04/14

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美股後市能否企穩睇3大關鍵」、「2大原因資源股今年有得炒」、（見下文）。其他包括：溫傑精選5隻內銀股（附策略分析）油價年內會有兩波升浪？中海油 （00883）騰訊 （00700）阿里巴巴 （09988）中海油 （00883）比亞迪 （01211）理想汽車 （02015） 復星醫藥 （02196） 紫金礦業 （02899）招金 （01818）譚仔 （02217）敍福樓 （01978）SPDR金ETF （02840） 內地預告降準對港股刺激多大？

追加：

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局    重溫《ET財智Talk

一按即睇：（全日不斷更新

美國3月CPI增長達8.5%，超出市場預期，不過核心CPI與預期相符，市場憧憬通脹見頂，美國債息回軟，美股道指上日收市升344點。美國聯儲局加息步伐怎預示？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你預測聯儲局加息收水步速，兼分析左右美股後市能否企穩能否3大關鍵，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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