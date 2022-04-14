油價年內會有兩波升浪？油價回落到呢個位可考慮部署

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「油價年內會有兩波升浪？」、「中海油883三種投資策略」、（見下文）。其他包括：騰訊700今年目標價速睇、阿里巴巴9988股價未見底？、中海油 （00883） 、比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 、復星醫藥 （02196） 、紫金礦業 （02899） 、招金 （01818） 、譚仔 （02217） 、敍福樓 （01978） 、SPDR金ETF （02840） 、內地預告降準對港股刺激多大？

追加：

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局 重溫《ET財智Talk》

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國際油價高企，紐約期油、布蘭特期油齊收升，企穩100美元之上。美國原油庫存大幅增加仍難壓住油價上漲，俄羅斯能源部長舒利吉諾夫日前指，未來一段時期，石油價格可能維持在每桶85美元至120美元之間，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）認為油價年內會有兩波升浪，睇好油價買油股定原油ETF？油價到甚麼價位可以部署？立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）