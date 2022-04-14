【元宇宙】Meta擬2024年發布首款AR眼鏡　無需依賴iOS或Android設備

▲ Meta已計劃在2024年發布首款AR眼鏡，而且設計上可做到運行時無需依賴任何iOS或Android設備。（法新社）

元宇宙的關鍵技術之一是AR擴增實境，可將資訊、圖像、物件、影音等內容，以虛擬方式疊加在現實環境中。據外媒《The Verge》報道，Meta已計劃在2024年發布首款AR眼鏡，而且設計上可做到運行時無需依賴任何iOS或Android設備。

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該報道指，Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的AR眼鏡項目名為「Nazare」，由於他希望未來無需依賴蘋果（Apple）和Google，因此第一代AR眼鏡將會配搭一個「無線、手機形狀的設備，而且可卸載眼鏡運行所需的部分進行運算」，從而不再依賴iOS或Android設備。

放棄使用Google Fuchsia作業系統

這也意味著，Meta已放棄原初使用基於Google Fuchsia的定製微內核（microkernel ）作業系統計劃，而建立自家的AR眼鏡操作系統。

功能方面，朱克伯克認為通過AR眼鏡與其他人的全息圖進行交流和互動，隨著時間的推移，這將為人們提供比現在的視像通話更沉浸、更引人注目的體驗，因此他希望透過70度的視野（FOV）來實現這一目標。

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據悉，該眼鏡的重量約100克，比普通眼鏡重4倍，並會使用「昂貴的定製波導和微型LED投影器」（costly custom waveguides and microLED projectors）進行顯示。而第一個代的眼鏡將會配備眼球追蹤和一個前置攝像頭，以及框架內的立體聲。現時Meta員工已在與亞洲的半導體工廠合作，為未來製造定製芯片。

擬配合智能腕帶進行互動

Meta也希望將旗下腦機接口技術公司CTRL-Labs的智能腕帶納入「Nazare」項目。該腕帶運用肌電圖（electromyography, EMG）測量手臂神經元的電脈沖，從而創造出「幻肢」（phantom limb）的效果，佩戴者可以用來與AR眼鏡進行互動。

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在2024年推出第一代AR眼鏡後，該項目計劃在兩年後再推出具有更輕、更先進設計的第二代產品，而第三代產品則暫定於2028年推出。同時，Meta還計劃在2024年推出代號為Hypernova的廉價智能眼鏡，其特點是可與用戶的手機相連接，並能將手機通知傳送至眼鏡的平視顯示器中。

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責任編輯：陳卓賢