▲ 【規管眾籌】許正宇預告今年諮詢規管眾籌 明言要為國家安全限制香港資金流轉

現屆政府任期餘下不足3個月，財經事務及庫務局局長許正宇在網誌預告，今年將諮詢公眾以專門法例規管眾籌。許正宇指，香港目前對眾籌的監管分布在不同法例中，明言諮詢規管眾籌的主要目標之一是杜絕以眾籌手段危害國家安全，為切斷逃亡海外人士的香港資金鏈，阻止資金在香港流轉或進出。

許正宇指，眾籌活動主要分為4類，包括股權眾籌、點對點借貸、慈善或其他捐獻、因產品和服務提供報酬或預售。

許正宇指， 4類眾籌活動如股權眾籌受證券及期貨條例》 及《公司（清盤及雜項條文）條例》等相關法例的規管；慈善用途及任何其他用途在公眾地方籌款，則須事先獲得社會福利署及民政事務局許可，但立法原意只是防止在公眾地方構成妨擾，不是規管籌款活動本身。

三大方向規管眾籌 或要求平台領牌或登記

許正宇稱，目前眾籌活動無專門規管，除了帶來平台風險、資訊不對稱風險，也構成違法風險如策劃危害國家安全。

他認為有需要制定專門適用於眾籌的法例及規管安排，並探討三大方向：

1. 在港營運的眾籌平台是否須獲得牌照或進行登記，並對在平台上募集資金的項目進行盡職審查？

2. 資金募集者在進行眾籌活動前是否須進行登記或獲得許可，並向資金提供者作出清晰、準確及公平的披露及匯報？

3. 如何建立一套匯報制度，識別及舉報可疑交易，以防範危害國家安全、洗錢及恐怖分子資金籌集等各種違法行為的風險？

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局

相關文章：

【互聯互通】許正宇：已就股票南向通引入人民幣計價完成可行性研究 研開發電子債券交易平台

【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高 財匯局擬10月1日履行新職能

【移民潮？】許正宇：港府無移民數據 即使有人才外流都只是短期