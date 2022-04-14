▲ 【汽車股】國常會鼓勵汽車等大宗消費 比亞迪吉利升逾4%

國常會提到要部署促進消費的政策舉措，並 鼓勵汽車、家電等大宗消費。汽車股今日走高，比亞迪 （01211） 升4.7%，吉利 （00175） 升4.1%，為升幅最大的兩隻藍籌。

另外，廣汽 （02238） 升4.9%，長汽 （02333） 升3.9%，蔚來 （09866） 升約5%，小鵬 （09868） 升5.8%，理想汽車 （02015） 升3.9%。

國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。當中提及 鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標， 支持新能源汽車消費。

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