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【汽車股】國常會鼓勵汽車等大宗消費　比亞迪吉利升逾4%

股市 10:06 2022/04/14

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【汽車股】國常會鼓勵汽車等大宗消費　比亞迪吉利升逾4%

國常會提到要部署促進消費的政策舉措，並鼓勵汽車、家電等大宗消費。汽車股今日走高，比亞迪 （01211） 升4.7%，吉利 （00175） 升4.1%，為升幅最大的兩隻藍籌。

另外，廣汽 （02238） 升4.9%，長汽 （02333） 升3.9%，蔚來 （09866） 升約5%，小鵬 （09868） 升5.8%，理想汽車 （02015） 升3.9%。

國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。當中提及鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標，支持新能源汽車消費。

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

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編輯:姚卓然

 

汽車 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 新能源 蔚來－SW（09866） 汽車股 李克強

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