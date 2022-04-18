【遙距醫護】AI智能護士與真人醫護輪班　24小時解答問題

▲ Caretia康禧App去年引入AI智能護士Chatbot，可分析超過1萬個情境，解答民眾有關健康及護理的問題。

醫療業界在新冠疫情期間面對不少新挑戰，愈來愈多醫護人員採用醫療科技作應對，遙距提供服務。

原本僅提供綫上預約上門護理服務的「康禧醫護」（Caretia），早前亦針對疫下需求，組成自家技術團隊變陣，增加人工智能（AI）遙距醫護服務

在Caretia康禧App中，引入AI智能護士Chatbot，助24×7解答大眾有關健康及護理方面問題

該AI智能護士可以分析超過1萬個情境，作出回答

為了協助「老友記」在家安老，方便尋找護士及治療師提供一些簡單日常護理、手術後傷口護理、復康治療等，康禧醫護行政總裁曾學銘（Philip）指出，該團隊早於2018年底開始，推出預約上門護理服務的綫上平台。

至2020年初面對疫情迅速擴散，更增設遙距醫護服務，提供免費諮詢，以及為有需要人士轉介護理服務員上門跟進情況，助減輕公共醫療負擔。

【緩解痛症】科研公司推家用無創復健設備 避免錯失治療最佳機會

【創新科研】樹熊基因有助防止性病 澳研究員建收集精子設實驗室

採用混合形式 有真人醫護輪班

Philip表示，其後經過3個月蒐集數據並作研究，在去年推出的應用程式Caretia康禧App，引入AI智能護士Chatbot，助24×7解答大眾有關健康及護理的問題。他形容，其智能護士的功能與語音助理Siri類似。

目前在了解用戶病徵後，可以分析超過1萬個情境，作出回答。並且採用混合形式，設有真人專業醫護人員輪班解答問題。

▲ 康禧醫護行政總裁曾學銘（左）表示，團隊在2019年加入數碼港培育公司，並招攬自家技術團隊及專業醫護人員加入，開發全新AI遙距醫護服務平台。（受訪者提供圖片）

在成立之初，由於缺乏自家技術團隊協助開發，他們與不少機構一樣，也是找來第三方公司開發平台。Philip稱，當時投入了數十萬元開發預約系統平台，惟發現往後要再購買第三方公司技術來配合革新的開支更大，而且難以及時獲得支援。

以現時為例，因應用戶需要，可能每隔幾天就要更新一次應用程式功能。

於是團隊在2019年下旬成為數碼港培育公司後，亦藉着初創網絡，以及從該創科生態圈「取經」，密鑼緊鼓地招攬自家技術團隊，開發全新AI遙距醫護服務平台。

目前該平台的醫護人員網絡中，約有3,000名註冊及登記護士、物理治療師、營養師等。疫情下的遙距醫護服務需求急增，他透露，在2020年參與數碼港的「敢創抗疫」行動，首度推出自家開發的網上護理諮詢平台「康禧好護士Tele-Nurse」，最高峰時期每日約接獲100多宗諮詢。

【提早放暑假】教育管理數碼平台 4大策略加快部署減混亂

加入數碼港培育 去年續改良

自家技術團隊成軍後，他們續於去年改良平台，推應用程式及引入AI智能護士。之後亦因應第5波疫情增設新功能、新欄目等，如推出「7天改善健康Program」，以及提供如何篩選本港市場所售的快速抗原測試（Rapid antigen test，RAT）資訊等。

第5波疫情下，港人受不安、焦慮、無力感困擾，導致壓力爆煲。他指，近日更有不少市民，因不同的隔離情況感到困擾，向該平台尋求支援。

有時候他們並不只需要專業醫護提供資訊，還想尋求情緒支援，期望找到出口。

因此，團隊還夥拍心理輔導專家，在應用程式上為有需要人士提供服務。

他又預計，遙距醫療將為大勢所趨，因此將會藉着大數據繼續優化AI功能、提升精準度，以及讓長者也更容易應用平台服務。另因應元宇宙（Metaverse）發展，參照海外的醫學教學的應用層面，考慮籌備虛擬健康護理，新增英語版本解決不同地域用戶的問題。

記者：張寶燕

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：