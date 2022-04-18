【遙距醫護】AI智能護士與真人醫護輪班　24小時解答問題

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醫療業界在新冠疫情期間面對不少新挑戰，愈來愈多醫護人員採用醫療科技作應對，遙距提供服務。
為了協助「老友記」在家安老，方便尋找護士及治療師提供一些簡單日常護理、手術後傷口護理、復康治療等，康禧醫護行政總裁曾學銘（Philip）指出，該團隊早於2018年底開始，推出預約上門護理服務的綫上平台。
至2020年初面對疫情迅速擴散，更增設遙距醫護服務，提供免費諮詢，以及為有需要人士轉介護理服務員上門跟進情況，助減輕公共醫療負擔。
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採用混合形式 有真人醫護輪班
Philip表示，其後經過3個月蒐集數據並作研究，在去年推出的應用程式Caretia康禧App，引入AI智能護士Chatbot，助24×7解答大眾有關健康及護理的問題。他形容，其智能護士的功能與語音助理Siri類似。
目前在了解用戶病徵後，可以分析超過1萬個情境，作出回答。並且採用混合形式，設有真人專業醫護人員輪班解答問題。
在成立之初，由於缺乏自家技術團隊協助開發，他們與不少機構一樣，也是找來第三方公司開發平台。Philip稱，當時投入了數十萬元開發預約系統平台，惟發現往後要再購買第三方公司技術來配合革新的開支更大，而且難以及時獲得支援。
以現時為例，因應用戶需要，可能每隔幾天就要更新一次應用程式功能。
於是團隊在2019年下旬成為數碼港培育公司後，亦藉着初創網絡，以及從該創科生態圈「取經」，密鑼緊鼓地招攬自家技術團隊，開發全新AI遙距醫護服務平台。
目前該平台的醫護人員網絡中，約有3,000名註冊及登記護士、物理治療師、營養師等。疫情下的遙距醫護服務需求急增，他透露，在2020年參與數碼港的「敢創抗疫」行動，首度推出自家開發的網上護理諮詢平台「康禧好護士Tele-Nurse」，最高峰時期每日約接獲100多宗諮詢。
加入數碼港培育 去年續改良
自家技術團隊成軍後，他們續於去年改良平台，推應用程式及引入AI智能護士。之後亦因應第5波疫情增設新功能、新欄目等，如推出「7天改善健康Program」，以及提供如何篩選本港市場所售的快速抗原測試（Rapid antigen test，RAT）資訊等。
第5波疫情下，港人受不安、焦慮、無力感困擾，導致壓力爆煲。他指，近日更有不少市民，因不同的隔離情況感到困擾，向該平台尋求支援。
有時候他們並不只需要專業醫護提供資訊，還想尋求情緒支援，期望找到出口。
因此，團隊還夥拍心理輔導專家，在應用程式上為有需要人士提供服務。
他又預計，遙距醫療將為大勢所趨，因此將會藉着大數據繼續優化AI功能、提升精準度，以及讓長者也更容易應用平台服務。另因應元宇宙（Metaverse）發展，參照海外的醫學教學的應用層面，考慮籌備虛擬健康護理，新增英語版本解決不同地域用戶的問題。
記者：張寶燕
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