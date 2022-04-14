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【港股市況】恒指高開88點　騰訊美團升逾1%、阿里巴巴逆市跌0.9%（不斷更新）

股市 09:34 2022/04/14

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港股市況不斷更新

港股今早高開近90點。恒生指數開報21463點，升88點。科指升1.1%，報4314點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【09：33】復星醫藥 （02196） 升4%，高開34.45元。復星醫藥公佈，其自主研發的新冠抗原檢測試劑盒獲國家藥監局註冊批准。

【疫苗股】復星醫藥：新冠測試劑獲藥監局註冊批准　對集團業績料正面

【09：32】阿里巴巴 （09988） 早段跌2%，低見96.2元。

【09：30】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升0.9%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：26】【電子煙股】煙草專賣局：6月15日起逐步上線電子煙交易管理平台　思摩爾開市彈高5%

【09：22】恒生指數開報21463點，升88點。科指升1.1%，報4314點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%。

【騰訊700回購】騰訊連續13個交易日回購　績後累斥39億元回購

【09：14】期指開報21396點，升85點。

【09：01】恒指黑期升約106點，報21431點。道指期貨升21點，報34585點。

【08：58】【快測包】麗珠醫藥新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒獲國家藥監局批准註冊上市

【07：53】【電子煙】思摩爾斥4987萬元再回購305萬股　連續4日回購近2億元

【07：45】港股ADR收報21399點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報53.25元，較港收市價低0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報376.46元，較港收市價高2.86元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.02元，較港收市價低0.48元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美國3月生產物價指數（PPI）飈11.2%破紀錄，市場憧憬通脹觸頂，美債息回落，利好股市，道指收市升344點，報34564點；標指升49點，報4446點；納指升272點或2.03%，報13643點。

即睇美股收市：

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    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【快測包】麗珠醫藥升3%　自研新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒獲國家藥監局批准註冊上市
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