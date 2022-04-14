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【港股市況】恒指半日升79點　阿里巴巴跌逾3%　吉利、比亞迪升逾4%（不斷更新）

股市 12:03 2022/04/14

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港股市況不斷更新

國務院常務會議預告降準，港股今早高開88點，早段曾轉跌，其後再度回升逾百點，恒生指數半日升79點，報21453點，成交491億元。科指升0.9%，報4308點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾3%；吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；思摩爾 （06969） 升一成。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【12：00】恒生指數半日升79點，報21453點，成交491億元。科指升0.9%，報4308點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾3%；吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；思摩爾 （06969） 升一成。

【11：43】恒指中午收市前升約50點，報21426點。科指升0.8%，報4303點。

【11：42】阿里巴巴 （09988） 跌近4%，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%；美團 （03690） 升0.2%。

【11：36】復星醫藥 （02196） 升逾6%，高見35.45元。

【11：32】上證半日升0.7%；深證升0.5%；創業板指跌0.5%。

【11：15】大家樂 （00341） 升3%；大快活 （00052） 升0.3%；太興 （06811） 升近4%。

【晚市堂食】4.21起晚市堂食至10時　美容院、健身室、戲院、主題樂園重開

【11：00】生活概念 （08056） 挫四成，破底低見0.055元。

【10：52】多隻黃金股破頂，中國黃金 （02099） 升逾4%，破頂高見34.15元；招金 （01818） 升逾2%；破頂高見9.24元；紫金 （02899） 升逾1%，破頂高見14.18元；山東黃金 （01787） 升0.5%，高見18元。

【10：47】思摩爾 （06969） 最新升一成，高見18.36元。

【10：41】大市升勢回順，恒指最新升約60點；科指升1%，報4310點。

【10：31】金融股續逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.5%；友邦 （01299） 跌0.4%。

【10：26】思摩爾 （06969） 升幅擴大至9%，高見18.26元。另外，中國波頓 （03318） 升4%；中煙 （06055） 、華寶 （00336） 升1%。

【10：19】港股最新升近150點，報21524點；科指升1.5%，報4331點。阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至逾2%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升近2%。

【阿里巴巴9988】中紀委據報直接參與調查螞蟻集團　阿里巴巴跌逾2%、為ATMX之中最弱

【10：12】中海油 （00883） 傳準備退出美英加市場，惟股價仍升逾1%，高見11.66元。

【中海油883】中海油據報退出英國、加拿大及美國營運　營運成本太高及憂美國制裁

【10：09】林鄭月娥將公布放寬社交距離細節，大家樂 （00341） 升逾1%；大快活 （00052） 升0.3%；太興 （06811） 升逾1%。

【10：08】【汽車股】國常會鼓勵汽車等大宗消費　比亞迪吉利升逾4%

【10：06】六福 （00590） 升0.7%；周大福 （01929） 升近0.5%。

【六福 590】六福：港澳市場於今年1至3月同店銷售按年跌17%

【周大福1929】周大福上季港澳零售值跌21%　內地零售值增惟同店銷售跌11%

【10：01】太平洋航運 （02343） 升近7%，破頂高見4.58元。

【09：56】長實 （01113） 升0.7%，高見54.6元。長實已完成出售飛機租賃業務，單計出售飛機租賃業務已賺13億元。

【長實賣產】長實完成332億出售飛機租賃業務、賺13億　內部回報率近雙位數

【09：46】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%低見93.85元，拖累恒指一度轉跌，最新微升2點。

【09：42】【異動｜生科股】歌禮製藥抽升7%　宣布中國醫藥保健品有限公司成為其利托那韋片在中國大陸的經銷商

【09：39】國務院指各地不得新增汽車限購措施，汽車股造好，比亞迪 （01211） 升逾4%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升逾3%。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%，低見95.45元，拖累大市升勢。騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升1%。恒指開市後升61點，報21435點，科指升0.8%，報4302點。

【09：33】復星醫藥 （02196） 升4%，高開34.45元。復星醫藥公佈，其自主研發的新冠抗原檢測試劑盒獲國家藥監局註冊批准。

【疫苗股】復星醫藥：新冠測試劑獲藥監局註冊批准　對集團業績料正面

【09：32】阿里巴巴 （09988） 早段跌2%，低見96.2元。

【09：30】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升0.9%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：26】【電子煙股】煙草專賣局：6月15日起逐步上線電子煙交易管理平台　思摩爾開市彈高5%

【09：22】恒生指數開報21463點，升88點。科指升1.1%，報4314點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%。

【騰訊700回購】騰訊連續13個交易日回購　績後累斥39億元回購

【09：14】期指開報21396點，升85點。

【09：01】恒指黑期升約106點，報21431點。道指期貨升21點，報34585點。

【08：58】【快測包】麗珠醫藥新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒獲國家藥監局批准註冊上市

【07：53】【電子煙】思摩爾斥4987萬元再回購305萬股　連續4日回購近2億元

【07：45】港股ADR收報21399點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報53.25元，較港收市價低0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報376.46元，較港收市價高2.86元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.02元，較港收市價低0.48元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美國3月生產物價指數（PPI）飈11.2%破紀錄，市場憧憬通脹觸頂，美債息回落，利好股市，道指收市升344點，報34564點；標指升49點，報4446點；納指升272點或2.03%，報13643點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

責任編輯：梁浩碩

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