美國經濟展韌性　多留意優質企業前景

俄羅斯及烏克蘭局勢及聯儲局或大幅加息的憂慮，使環球投資市場持續受壓。部分市場實際所受影響或較市場預期低，隨着美國經濟逐步展現韌性，且加息預期有望下調，美股前景開始轉趨正面，部分對息口敏感的中長期政府債券亦有機會獲市場重估，值得投資者關注。

美國早前推出新一輪的對俄制裁，市場憂慮西方陣營未來將採取更嚴厲手段打擊俄羅斯經濟，全面封禁俄國商品的可能性正在增加。歐洲對俄商品依賴程度相對較高，可預期一旦展開此類制裁，將對歐洲經濟構成重大影響，反觀美國對俄商品的依賴度有限，俄烏戰事及西方提升制裁俄國力度，對美國經濟的影響相對較低。

即使受地緣政治影響較輕微，市場普遍認為美國經濟仍將受到聯儲局或大幅加息的直接衝擊。聯儲局的3月議息會議紀錄顯示，未來單次加息的幅度有可能擴大至半厘，每月縮表上限亦可能增至950億美元，加上近期局方官員頻發鷹派言論，市場對美股難免存戒心。儘管聯儲局很大機會加快收水步伐，以遏抑通脹，惟局方已向市場充分傳達其偏鷹取態，市場亦已反映此預期。再者，我們認為今年聯儲局最終的加息次數將低於市場預期的六次，這將對美股帶來支持。最近美國經濟也開始展現韌性，就業市場依然強勁，加上市場對美企盈利預測的仍保持在相對較好的幅度，亦利好美股前景，因此我們對美股的看法已由「中性」上調至「正面」。

此外，我們也看好新興市場，特別是拉丁美洲、東協及中國市場。近月中國疫情再度升溫，部分地區採取封城措施，拖累中國採購經理指數（PMI）下降至收縮水平。疫情仍是中國市場的一大隱憂，我們正密切注視疫情發展，關注未來會否有更多地區需實施封城。

歐洲市場前景則不太樂觀，歐元區近期的經濟數據進一步顯示，歐洲步入滯脹的風險正在增加。俄烏戰爭對歐元區的影響逐步浮現，區內採購經理指數由高位回落，消費信心急降至衰退區間，但區內的消費物價調和指數（HICP）卻被推升至7.5%的歷史新高，遠遠高於預期，歐央行面對的挑戰變得更為嚴峻。

債券方面，我們看好投資級別債，因其防守性相對具優勢，且與高息債相比，投資級別債的息差已大幅擴闊。目前債市內不少對息率敏感的中長期債券已現超賣，隨着市場消化聯儲局今明兩年的鷹派取態，又鑑於認為市場預期的加息步伐過於進取，我們正評估哪些因素將觸發市場重估這些債券的估值，並在澳洲政府債、美國國債及德國政府債中發掘機遇。至於外匯市場，相對歐元，我們對美元及部分新興市場貨幣持正面看法。