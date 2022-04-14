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【開市9點半】長實出售飛機租賃業務賺13億　內地料提振汽車、家電、餐飲、零售消費

股市 06:35 2022/04/14

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大市在美國加息前走勢波動，市場轉為捉緊個別股份表現，長實 （01113） 最新公布，已完成出售飛機租賃業務，並引述長實主席李澤鉅指，未計項目歷年現金流，單計出售飛機租賃業務，長實已賺13億元。 長實去年底宣布，夥李嘉誠基金會出售飛機租賃業務，交易總代價332億元。

內地昨召開國務院常務會議，會議指出，要適時運用降準等貨幣政策工具，並特別提及鼓勵汽車、家電等大宗消費，以及餐飲、零售、旅遊運輸等，有望刺激相關板塊表現。

重點新聞：

1.【長實賣產】長實完成332億出售飛機租賃業務、賺13億　內部回報率近雙位數

2.【預告降準】國常會：適時運用降準等幣策工具　鼓勵大型銀行有序降撥備率

3.【滴滴對手】吉利旗下曹操出行用戶半年倍增至1.2億戶

4.【美國經濟數據】美3月PPI破紀錄　達11.2%大超預期　按月升1.4%

5.【中美金融戰】搜狐遭列入「預定摘牌名單」：正尋求從美退市選項　不打算對SEC臨時認定提出異議

6.【GEM上市】Ken Sir旗下創天傳承：有意收購財經專欄作家「驍騰原」炒股課程公司　已訂諒解備忘錄

7.【美股焦點】摩根大通首季少賺42%至82.82億美元　CEO戴蒙稱對美國經濟保持樂觀

8.【AAPL】花旗預計蘋果將宣布最多900億美元回購計劃　近期股價回調為買入機會

9.【美股焦點】達美航空首季經調整每股虧損1.23美元

港股ADR及美股收市表現：

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欄名 : 開市9點半

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