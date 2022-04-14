【開市9點半】長實出售飛機租賃業務賺13億　內地料提振汽車、家電、餐飲、零售消費

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【ET財經早點1分鐘】債息跌納指急升2% 惟布油撲109美元 內地將降準 夜期再升99點
大市在美國加息前走勢波動，市場轉為捉緊個別股份表現，長實 （01113） 最新公布，已完成出售飛機租賃業務，並引述長實主席李澤鉅指，未計項目歷年現金流，單計出售飛機租賃業務，長實已賺13億元。 長實去年底宣布，夥李嘉誠基金會出售飛機租賃業務，交易總代價332億元。
內地昨召開國務院常務會議，會議指出，要適時運用降準等貨幣政策工具，並特別提及鼓勵汽車、家電等大宗消費，以及餐飲、零售、旅遊運輸等，有望刺激相關板塊表現。
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欄名 : 開市9點半